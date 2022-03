Adriana Lima : Une annonce de grossesse un peu trop... brutale?

Le top brésilien de 40 ans attend son 3e enfant et l'a annoncé d'une façon plutôt abrupte à son compagnon Andre Lemmers.

Adriana Lima a voulu annoncer sa nouvelle grossesse avec humour et y a consacré sa première vidéo sur TikTok. «Andre aime me faire peur», raconte le top brésilien, avec un petit montage des blagues de son compagnon en introduction. «Mais aujourd'hui, c'est la revanche!!!», lance-t-elle, test de grossesse à l'appui.

Elle se glisse alors dans sa chambre où son compagnon somnole et lui tend le bâtonnet ClearBlue. Le producteur de film regarde le résultat puis sa compagne, visiblement sonné. Elle, est ravie de son petit effet! À la fin de la vidéo, celle qui a fait les beaux jours de Victoria's Secret, partage les battements de cœur de son nouveau bonheur, qui devrait arriver à l'automne 2022.

La Brésilienne, qui fêtera ses 41 ans en juin prochain, est déjà maman de deux filles - Valentina 12 ans et Sienna 9 ans - nés de son union avec le basketteur serbe Marko Jarić. Elle est en couple avec Andre Lemmers depuis 2021, et ceux-là semblent filer le parfait amour. À l'occasion de la Saint-Valentin, elle a écrit: «Mon âme sœur jumelle pour toujours, je t'aime plus que le chocolat». C'est pour dire!