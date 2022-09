: Une App pour trouver la meilleure pâtisserie

La Liste, connue pour son classement des 1 000 meilleurs restaurants au monde et son application intégrant près de 30 000 restaurants, va désormais géolocaliser les boutiques de pâtisserie, salons de thé, boulangeries et coffee-shops. «C'est une première, personne n'avait fait de guide mondial de pâtisserie», a déclaré à l'AFP la directrice générale de La Liste Hélène Pietrini, ancienne du prestigieux classement britannique 50 Best, principal concurrent de La Liste.