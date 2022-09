Au Luxembourg : Une application pour surveiller les moustiques porteurs de maladies

Des populations de moustiques qui peuvent transmettre des maladies comme la dengue, le chikungunya, le zika ou même la malaria et la fièvre jaune sont de plus en plus souvent repérées dans le sud de l’Europe. En septembre, le moustique tigre (Aedes albopictus) a été découvert pour la première fois au Luxembourg.