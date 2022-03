Fusillades à Paris : Une arrestation relance la chasse à l'homme

L'arrestation d'un individu dans les quartiers chics de la capitale a fait croire au «Parisien» que le tireur semant la terreur à Paris avait été arrêté. Il n'en est rien.

Le tireur soupçonné d'avoir grièvement blessé un jeune homme à Libération et d'avoir tiré sur une banque à La Défense, a été arrêté mardi, a annoncé Le Parisien en début d'après-midi, ce mardi, avant de la démentir quelques instants plus tard. Un homme a bien été arrêté dans le VIIe arrondissement de Paris, mais il ne s'agit pas du tireur présumé. Selon Libération , l'homme arrêté a été victime de sa ressemblance avec le tireur présumé.

Un homme solitaire et rationnel

Déterminé, solitaire et organisé, le tireur a un comportement plus rationnel qu'il n'en a l'air, selon un criminologue et un expert-psychiatre interrogés ce mardi par l'AFP. «A priori, la piste la plus probable n'est pas celle d'un état psychiatrique décompensé ou délirant», estime l'expert-psychiatre Daniel Zagury, qui se veut «extrêmement prudent» au vu du peu d'éléments portés à sa connaissance.