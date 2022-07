Au Luxembourg : Une assistance pour les citoyens qui ont besoin de la Justice

LUXEMBOURG – Le Service d'accueil et d'information juridique a été réorganisé. La nouvelle version en a été présentée ce samedi matin.

Vous avez un divorce à demander et ne savez pas à qui vous adresser? Un litige concernant votre loyer ou une question de droit pénal, droit civil ou droit du travail? Le Service d'accueil et d'information juridique (SAIJ) peut vous aider et vous orienter. Le SAIJ accueille des particuliers qui ont besoin d'être informés sur leurs droits ou sur les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre et les oriente vers les services compétents.

Et ce service répond à une demande importante. Avant le Covid, en 2019, 7 656 consultations ont été réalisées aux antennes de Luxembourg et Diekirch. Et même pendant la pandémie, l'afflux est resté important avec 7 100 consultations en 2020 et 6 400 l'année dernière. «Le SAIJ permet de garantir l'accès au droit à toute personne dans le besoin et de préserver les intérêts du justiciable en lui fournissant orientations et informations juridiques fiables», écrit le ministère de la Justice dans un communiqué ce samedi. Le tout est gratuit et, bien sûr, les conversations restent confidentielles.