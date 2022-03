Une astuce pour ne plus gratter

Le givre est une vraie plaie hivernale pour les automobilistes. Différents trucs existent comme recouvrir chaque soir son pare-brise avec du carton, du journal ou une couverture. Si on a oublié de le faire, on peut s’attaquer à la couche de givre avec de l’alcool à brûler. Il suffit d’en verser un peu sur un chiffon et de frotter.