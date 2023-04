Cisjordanie: Une attaque à la voiture bélier a fait trois blessés

Étudiant en médecine

La police israélienne avait affirmé plus tôt samedi avoir abattu un Arabe israélien qui s’était emparé, selon elle, de l’arme d’un policier et avait tiré avec dans la Vieille ville de Jérusalem. L’homme tué a été identifié comme Mohammed al-Assibi, un étudiant en médecine de 26 ans qui habitait Houra, ville bédouine du sud d’Israël. Sa famille a rejeté la version de la police et demandé à voir les images de caméras de surveillance, selon des médias locaux. La police a dit qu’il n’y en avait pas.

Ces incidents meurtriers samedi mettent fin à une relative pause dans les violences dans le conflit israélo-palestinien, depuis le début du mois de jeûne musulman du ramadan il y a dix jours. Ce conflit a coûté la vie à au moins 88 Palestiniens (parmi lesquels des combattants et des civils, dont des mineurs), un Arabe israélien, 14 Israéliens (dont des membres des forces israéliennes et des civils) et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.