Une attaque contre un ministre échoue en Irak

Le vice-ministre du Pétrole a été légèrement blessé par une bombe lundi près de son domicile de Bagdad, alors qu'un double attentat faisait six morts devant un bâtiment de la police.

Le vice-ministre irakien du Pétrole est sorti presque indemne de l'explosion qui le visait lundi à Bagdad. Une chance que n'a pas eu six autres Bagdadis. (afp)

"Le vice-ministre est sorti de l'hôpital après avoir reçu les soins appropriés", précise le ministère. "L'action des terroristes et des hors-la-loi ne va pas empêcher les fonctionnaires du ministère d'accomplir leur devoir, de reconstruire l'économie irakienne et de protéger la richesse de l'Irak et des Irakiens", selon le communiqué.