En Ethiopie: Une attaque dans une église fait deux morts

En Éthiopie : Une attaque dans une église fait deux morts

Deux jeunes chrétiens orthodoxes ont été tués samedi lors d'une attaque dans une église de cette obédience dans le sud de l'Éthiopie, a annoncé un média lié à ce culte. Deux personnes ont été tuées et quatre autres grièvement blessées à Shashemene, dans la région d'Oromia, selon le Tewahedo Media Center (TMC), organe de l'église orthodoxe dans ce pays. Abune Henok, l'archevêque du diocèse d'Addis Abeba, y a qualifié cette attaque de «honteuse et déchirante».

Le TMC a accusé les forces de sécurité d'avoir mené cette attaque dans la ville située à environ 250 kilomètres au sud de la capitale. Il était impossible dans l'immédiat de vérifier ces informations de manière indépendante. L'archevêque Abune Henok a appelé les autorités d'Oromia, la région la plus étendue d'Éthiopie, à cesser la «persécution» des chrétiens orthodoxes, selon le TMC. Cet incident intervient dans un contexte de tensions au sein de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, après que des évêques rebelles ont créé le mois dernier leur propre synode dans la région d'Oromia, la plus peuplée du pays.

Tensions au sein de l'institution éthiopienne

L'unité de cette Église, l'une des plus anciennes au monde et qui compte environ 40% des 115 millions d'Ethiopiens, est dès lors menacée. L'Église Tewahedo, dirigée par le patriarche Abune Mathias depuis une décennie, a déclaré la scission illégale et excommunié les évêques impliqués. L'Église a également accusé le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed d'interférer dans ses affaires et de faire des déclarations qui de fait reconnaissent le «groupe illégitime».