Attentats multiples à Kaboul : Une attaque «désespérée» et «impitoyable»

L'émissaire américain pour l'Afghanistan et le Pakistan, Richard Holbrooke, a condamné les attentats des talibans qui ont fait au moins treize morts.

"Il n'est pas surprenant que les talibans agissent de la sorte", a déclaré M. Holbrooke à des journalistes à New Delhi où il effectue un déplacement. "Ils sont désespérés et impitoyables", a-t-il ajouté. "Les personnes qui commettent ces actes ne survivront sûrement pas à l'attaque et ne réussiront pas. Mais on peut s'attendre à ce que ces attaques deviennent régulières", a ajouté l'émissaire américain.

Les talibans ont lancé lundi des kamikazes à l'assaut du palais présidentiel et de ministères au centre de Kaboul, d'où retentissaient de puissantes explosions et des tirs nourris, et au moins 13 personnes avaient déjà été blessées en fin de matinée.

Centre commercial en feu

Quatre kamikazes sont morts, deux en actionnant leurs bombes et deux ont été tués par les forces afghanes de sécurité, dans ces attaques, a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur. "Les objectifs sont le palais présidentiel, les ministères de la Justice, des Finances et des Mines, et la Banque centrale", a déclaré Zabibullah Mujahid, un porte-parole du commandement des talibans, par téléphone depuis un lieu inconnu.

"Vingt de nos kamikazes sont entrés dans la zone et les combats sont en cours", a-t-il ajouté, affirmant qu'un assaillant avait actionné sa ceinture d'explosifs à l'entrée du palais. Les télévisions afghanes ont montré un centre commercial en feu - attaqué par les talibans selon elles -, les forces de sécurité prenant position autour.

De la fumée s'élevait près d'un deuxième centre commercial à un kilomètre de là, le Gulbahar Centre, proche de l'hôtel Serena et où des tireurs embusqués de l'armée afghane ont pris position. Une télévision afghane montrait une voiture calcinée avec les restes d'un corps humain.