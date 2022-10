Conflit israélo-palestinien : Une attaque fait trois blessés à Jérusalem-Est

Un porte-parole de la police a indiqué dans un communiqué qu’un «terroriste avait tiré sur deux Israéliens, les blessant grièvement» à un barrage israélien près du camp de réfugiés palestiniens de Chouafat. Selon le Magen David Adom, les personnes blessées par balles sont âgées d’une vingtaine d’années et ont été transportées dans un hôpital.

Chasse à l’homme

«Il s’agit d’une femme dans un état critique et d’un homme dans un état grave», d’après cette même source. Une troisième personne a été blessée par des éclats et traitée sur place, a-t-elle ajouté sans autre précision. «Les forces de police sont actuellement à la recherche d’un suspect qui a fui» le lieu de l’attaque, a indiqué la police. Un hélicoptère et des forces spéciales participent à la chasse à l’homme.