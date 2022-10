Somalie : Une attaque islamiste est en cours dans un hôtel

Au moins trois personnes ont été tuées dans une attaque revendiquée par les islamistes radicaux shebab et toujours en cours dimanche après-midi dans un hôtel de la ville de Kismayo, dans le sud de la Somalie , a-t-on appris de source policière et de témoins. «Des assaillants terroristes ont pris d’assaut l’hôtel Tawakal cet après-midi, il y a des combats en cours à l’intérieur du bâtiment entre les forces de sécurité et les terroristes. (…) Trois civils ont été confirmés morts», a déclaré à l’ AFP Abdullahi Ismail, un officier de police.