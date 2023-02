Spectaculaire : Une aurore boréale captée aussi au Luxembourg

Provoquées par des éruptions solaires, les aurores boréales sont plus rares aux latitudes plus basses, comme en France ou au Luxembourg, où elles sont observables, environ tous les dix ans, à condition que l'éruption solaire soit suffisamment forte et orientée dans la bonne direction. Les pays du Grand Nord, eux, en enregistrent jusqu'à plusieurs centaines par an.