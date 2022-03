A l'est de Metz – Une automobiliste de 19 ans meurt sur l'autoroute

À l'est de Metz : Une automobiliste de 19 ans meurt sur l'autoroute

NOUILLY - Un accident de la route a été fatal à une jeune conductrice dimanche soir sur l’autoroute A314, en direction de Metz-est. Ses deux passagères ont été blessées.

La victime transportait deux passagères, âgées de 19 et 21 ans. La première a été gravement blessée et la 2e plus légèrement touchée. À noter que la portion d'autoroute a été fermée pendant plus de cinq heures.