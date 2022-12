Au Luxembourg: Une automobiliste sur le toit au milieu du CR125

Plus de peur que de mal pour cette jeune automobiliste. Peu après 6h30 ce samedi, une jeune femme a eu un accident sur le CR125, entre Walferdange et Waldhof. Pour des raisons encore inconnues, l'automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule. Elle est sortie de la route, a heurté un arbre du côté passager, avant de faire plusieurs tonneaux et de s'immobiliser au milieu de la chaussée, sur le toit.