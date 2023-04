Horreur dans les Vosges: Une autopsie pour savoir si Rose a été violée par l'adolescent

«À l'heure actuelle, nous n'avons donc (...) pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés», a-t-il observé. «Lors de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n'a toutefois pas tenu de propos délirants ou laissant penser à des troubles psychiatriques».

Pas de perpétuité

L'autopsie du corps de la petite victime aura lieu vendredi matin à l'institut médico-légal de Nancy. «On en saura plus sur les circonstances du décès et de l'existence ou non de faits de viol», a souligné M. Nahon.