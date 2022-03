Une «autoroute de l'amour» pour la Love Parade à Dortmund

L’un des plus importants axes routiers d’Allemagne et d’Europe, la B-1, sera transformé en «autoroute de l’amour» le 19 juillet à l’occasion de la Love Parade qui aura lieu à Dortmund. Plus d’un million de fans de musique électronique sont attendus dans la Ruhr du 17 au 20 juillet prochains.