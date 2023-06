Une autoroute majeure s’effondre à Philadelphie

C’est l’incendie d’un véhicule qui a provoqué la rupture de l’édifice. Twitter/Capture d’écran

Une portion de l’autoroute américaine I-95, l’une des plus importantes et empruntées de l’est du pays, s’est effondrée dimanche à Philadelphie après un incendie, apparemment sans faire de victimes, ont annoncé les autorités. Des images impressionnantes des chaînes de télévision locales ont montré un vaste nuage de fumée noire lors de l’incendie, ainsi que les quatre voies de cette portion de l’autoroute plongeant abruptement vers une route de moindre importance qui passe en dessous. C’est sur cette route secondaire qu’un camion-citerne a pris feu.

«Ce matin, un important incendie sous la I-95 (…) a provoqué l’effondrement de l’autoroute», a confirmé Sarah Peterson, porte-parole de la mairie de Philadelphie, dans un communiqué transmis à l’AFP. Les pompiers «sont arrivés sur place et ont découvert (…) un gros incendie provenant d’un véhicule», a ajouté le capitaine Derek Bowmer, des sapeurs-pompiers de Philadelphie, lors d’une conférence de presse.

L’autoroute I-95 est un axe routier majeur de la côte est des États-Unis. Sa fermeture à l’entrée nord-est de Philadelphie, ville de quelque 1,5 million d’habitants, promet de fortement perturber la circulation depuis et vers New York. Ses plus de 3 000 kilomètres relient l’État du Maine, à l’extrême nord-est du pays, à Miami, plus grosse ville de Floride, dans le Sud-Est.

Des bouchons à prévoir

«C’est une artère majeure pour la population et les biens, et sa fermeture aura d’importantes conséquences sur la ville et la région jusqu’à ce que la reconstruction soit achevée», a tweeté le ministre américain des Transports, Pete Buttigieg. Le ministre a précisé que le véhicule à l’origine de l’incendie était un camion-citerne et a remercié les pompiers et autres secours qui sont intervenus.

Le remplacement du tronçon abîmé pourrait prendre des semaines et Pete Buttigieg a mis en garde les usagers, disant s’attendre à un «impact important sur la circulation régionale». «L’I-95 sera affectée pendant longtemps, très longtemps», a par ailleurs déclaré Tumar Alexander, directeur général des services de Philadelphie, cité par The Philadelphia Inquirer.

Plusieurs explosions

«Les services de la ville et de l’État (de Pennsylvanie, ndlr) travaillent à répondre aux répercussions sur les habitants de la zone et les voyageurs affectés par la fermeture de la route», a assuré la porte-parole de la ville, Sarah Peterson. Le président américain Joe Biden a été informé de la situation et ses équipes sont en contact avec les autorités locales afin de leur fournir assistance, a indiqué sur Twitter la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Des résidents ont rapporté aux médias locaux avoir entendu plusieurs explosions, mais aucune victime n’a pour l’instant été rapportée. L’incendie a été maîtrisé dans la matinée et la voie rapide fermée par la police dans les deux sens dans les environs immédiats de l’accident, a précisé la porte-parole de la ville.