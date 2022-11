Au Luxembourg: Des cartes postales de l'autre bout du monde adressées aux ainés

En luxembourgeois, en français, en allemand, en anglais et même en italien, sa boîte aux lettres a reçu des courriers du monde entier. «Il y en a eu de Nouvelle-Zélande, du Brésil, d'Argentine et même une cinquantaine du Luxembourg», explique-t-il. «Les gens ont compris le sens de l'action: faire voyager des gens qui ne le peuvent pas, leur rappeler des souvenirs. Souvent les gens ont réagi en disant j'y suis allé ou j'aurais rêvé de le faire. Ils voyagent avec la tête, avec le cœur».

«Cela permet d'ouvrir un dialogue»

De quoi faire naître de nouvelles idées comme distribuer des étoiles en vue de la période de Noël, ou donner un moyen à ceux qui ont reçu des cartes et souhaitent ou peuvent répondre, de le faire. «Je sépare clairement les choses entre mon engagement social depuis 30 ans et ma fonction de député. Même si la politique est aussi pour moi un engagement social, déclare Paul Galles. Par un petit geste on peut faire quelque chose de profond mais pour cela il faut croire dans la possibilité qu'une société soit solidaire, même dans une période de crise ou la société est nerveuse et chacun a tendance à se replier un peu sur sa situation».