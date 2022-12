Accord au Luxembourg : Une avancée majeure pour le visionnage de contenus sur Facebook ou Instagram

Le groupe américain Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, a passé un accord avec une grosse société de droits d'auteur, la SACD, pour rémunérer les auteurs d’œuvres audiovisuelles (films, spectacles, etc.) visionnées sur ses plateformes, ont annoncé les deux parties mardi. Cet accord porte sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Le montant de la rémunération des auteurs n'a pas été divulgué.

60 000 auteurs concernés

La SACD représente plus de 60 000 auteurs dans les domaines du cinéma, de l'animation, de la fiction audiovisuelle, du théâtre, du spectacle d'humour, de la radio, du podcast ou encore de la création numérique. Elle négocie en leur nom, perçoit et répartit leurs droits d'auteur (près de 200 millions d'euros en 2021). Cet accord est l'équivalent d'un premier de ce type signé en mai par Meta avec une autre société de droits d'auteur, la Scam (Société civile des auteurs multimédia).

«Soutenir la création audiovisuelle»

«Cet accord témoigne de la force de la collaboration des plateformes en ligne et des ayants droit pour défendre la propriété intellectuelle et soutenir la création audiovisuelle», a pour sa part commenté Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta. Pour rémunérer les auteurs, des outils numériques sont utilisés afin de repérer les contenus concernés sur Facebook ou Instagram et savoir quand et comment ils sont partagés.