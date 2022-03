Affaire Epstein : Une avocate veut entendre le prince Andrew

Alors que le prince a annoncé qu'il mettait fin à ses engagements publics en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein, l'avocate des victimes du financier demande à l'auditionner.

«Nous pensons que personne n'est au-dessus de la loi et que toute personne devrait répondre à des questions s'ils ont des informations pertinentes. Et il (le prince Andrew) a clairement des informations pertinentes», a déclaré Lisa Bloom, jeudi, à BBC Radio 4. Mercredi soir, le prince Andrew, second fils de la reine Elizabeth II, embourbé dans une polémique sur l'affaire Epstein et lâché par nombre d'entreprises et d'universités avec lesquelles il collaborait, a annoncé «mettre fin à ses engagements publics» et s'est dit «prêt à aider» l'enquête sur cette affaire.