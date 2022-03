«Intolérable» : Une bagarre éclate dans l'avion Paris-Cayenne

Une bagarre a éclaté entre passagers au cours du vol Paris-Cayenne d'Air Caraïbes, arrivé vendredi soir. Trois personnes sont en garde à vue.

Une bagarre a éclaté entre passagers au cours du vol Paris-Cayenne d'Air Caraïbes arrivé vendredi soir, et trois personnes ont été placées en garde à vue, a déclaré samedi le procureur de la République Samuel Finielz. «On a trois personnes qui se sont livrées à des violences au cours de ce vol et il y a un certain nombre de vidéos de ces faits qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux», a-t-il poursuivi.

Sur Twitter, on voit certains passagers intervenir, d'autres se contentent de commenter. «Ces comportements sont absolument inadmissibles et intolérables: ils mettent à la fois en cause la sécurité du vol (...) la sécurité des passagers et donc le parquet sera particulièrement ferme et intraitable sur la répression de ces types de comportements», a ajouté le procureur de la République. Les images montrent trois individus échanger de violents coups de pied et de poing, tandis que des membres de l’équipage, aidés par des passagers, tentent de les arrêter. Un steward a été blessé.