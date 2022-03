Aux Etats-Unis – Une bagarre entre deux ados provoque un tollé

Aux États-Unis : Une bagarre entre deux ados provoque un tollé

Une enquête est ouverte après une vidéo qui montre deux policiers séparer deux ados, l'un noir, l'autre blanc. Menottant au sol uniquement le jeune noir.

La police du New Jersey a ouvert une enquête interne après une vidéo virale sur les réseaux sociaux et les télévisions américaines qui montre deux policiers mettre fin à une bagarre entre deux adolescents, un noir et un blanc, menottant au sol uniquement le jeune noir. Le gouverneur du New Jersey a dénoncé «ce qui paraît être un traitement distinct en fonction de la race». Sur une vidéo postée par la plateforme Storyful et reprise mercredi par ABC, CBS et CNN, une violente bagarre à coups de poings éclate entre deux adolescents dans un centre commercial de Bridgewater Township, dans le New Jersey, une banlieue-dortoir de New York.