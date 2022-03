Réglement de compte : Une bagarre géante entre ados née sur Facebook

Une centaine de collégiens français ont trouvé une autre utilisation possible du célèbre réseau social: se rencontrer pour un règlement de compte taille XXL.

«Au début, on aurait dit des troupeaux de moutons, et puis tout le monde s’est mis à se taper dessus», a expliqué jeudi le procureur de Bordeaux. Une première en France qui a tout de même nécessité l'intervention des forces de la brigade anticriminalité de Rochefort, l'unité policière spécialisée dans la lutte contre la délinquance.

«Cela a été d’autant plus dur de les séparer qu’il s’agit de gamins par définition assez fragiles physiquement, explique le Procureur de la République. C’est la première fois que j’entends parler d’une chose pareille. Bien sûr qu’il y a trente ans on se foutait des claques à la sortie de l’école, mais Internet et les portables donnent aujourd’hui une ampleur inouïe et massive à ces comportements.»