Une balade dans le ciel en scooter volant, ça vous tente?

L’inventeur Franky Zapata a conçu un scooter volant dans les airs. Zapata

Se déplacer en volant dans les airs, un fantasme bientôt devenu réalité? La réponse est oui, selon Franky Zapata, à la tête de l’entreprise éponyme. Le célèbre inventeur français (voir plus bas) a présenté le AirScooter, sa dernière création, au salon des innovations VivaTech, le 14 juin à Paris.

Un pilotage accessible à tous

Cet aéronef monoplace, dont les hélices rappellent celles d’un hélicoptère, s’envole et se pose à la verticale. Il aurait la capacité d’aller jusqu’à 100 km/h et 3 000 mètres d’altitude. Grâce à son système de propulsion hybride, quatre moteurs électriques et huit thermiques, son autonomie est estimée à deux heures et son empreinte carbone aurait été réduite au maximum.

Le pilotage, Franky Zapata l’a voulu le plus simple possible pour proposer «une machine volante accessible à tous, qui permette de goûter aux joies du vol, et peut-être un jour de devenir un outil de mobilité», assure-t-il dans une interview accordée au Point. Le déplacement du AirScooter se fait donc à l’aide de deux joysticks uniquement. L’un sert à changer de direction, l’autre à prendre de la hauteur.

Vers la mobilité du futur

Son poids de 115 kilos l’ayant classé dans la catégorie des appareils ultralégers, aucun permis de vol n’est requis. Une législation est en vigueur, pour le moment uniquement en Chine et aux États-Unis. Afin de réduire les risques d’accidents au maximum, la plupart des commandes sont assistées par ordinateur, et un atterrissage automatique est programmé en cas de problème technique.

Des précautions prises pour que les premiers vols récréatifs pour touristes puissent avoir lieu dès 2024 dans des «flight centers», des lieux d’où s’envoleront les AirScooter. Le premier de ces centres créé par l’entreprise Zapata verra le jour à Lake Havasu City, en Arizona. D’autres devraient suivre ailleurs aux États-Unis. À terme, son but n’est pas de se concentrer uniquement sur le tourisme, mais de révolutionner la mobilité. «L’objectif lointain, c’est bien de faire voler les humains entre leur domicile et leur lieu de travail, par exemple, et d’avoir une empreinte carbone minimale. Le problème, c’est que c’est un parcours du combattant qui pourrait prendre entre dix et cent ans», explique le Français au Point.

Un inventeur dans les nuages

Ce n’est pas la première fois que l’un des aéronefs de Franky Zapata fait parler de lui. En 2019, le Marseillais, et ex-champion de jet-ski, a réussi l’exploit de traverser la Manche par les airs en flyboard, un engin à sustentation hydropropulsé. Les 35 kilomètres séparant la plage de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, à Saint-Margaret’s Bay, sur la côte britannique, ont été parcourus en 22 minutes.