États-Unis : Une banale blessure à la cheville entraîne la mort tragique d’un écolier

Jesse, 11 ans, a succombé cette semaine à une fasciite nécrosante, une maladie plus connue sous le nom de bactérie mangeuse de chair.

Le jeune garçon s’était tordu la cheville sur un tapis de course.

Jesse Brown, 11 ans, était un jeune garçon en pleine forme, passionné de motocross et toujours partant. Il y a deux semaines, l’enfant domicilié à Winter Park, en Floride, s’est tordu une cheville sur un tapis de course. Une blessure a priori banale qui allait pourtant déclencher une série d’événements menant au décès tragique de Jesse. Quelques jours après ce petit incident, l’écolier s’est réveillé dans un état qui a tout de suite alerté sa famille. «Toute sa jambe était couverte de taches rouges, violettes, presque comme des bleus», raconte à Click Orlando Megan Brown, sa cousine.

Jesse a été admis aux soins intensifs, où le personnel médical a annoncé à ses parents qu’il souffrait d’une infection à streptocoque du groupe A. Celle-ci s’est transformée en une bactérie mangeuse de chair qui a fait gonfler le cerveau du jeune patient. Malgré leurs efforts, les médecins n’ont rien pu faire pour sauver Jesse. Selon eux, l’infection a été déclenchée après sa blessure sur le tapis de course. «Ils ont dit que comme il s’était tordu la cheville, c’est probablement là que l’infection l’a attaqué, parce qu’il était affaibli», explique la cousine de la victime.

Un «enfant miracle»

Le streptocoque du groupe A est une bactérie que l’on retrouve souvent dans la gorge et sur la peau. Il peut être à l’origine de nombreuses maladies, comme l’angine à streptocoques, la scarlatine ou l’impétigo, par exemple. Ces infections peuvent être graves si la bactérie envahit les tissus en dehors de l’endroit où elle vit normalement. On parle alors de fasciite nécrosante, ou maladie dévoreuse de chair. «S’il y avait davantage de prévention à ce sujet, peut-être que nous aurions réagi plus tôt quand nous avons remarqué qu’il avait de la fièvre», confie Megan.