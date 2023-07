Coopération transfrontalière: Une bande de voleurs du Luxembourg arrêtée en Sarre

L'illustration d'une coopération transfrontalière qui fonctionne. La police grand-ducale a informé mercredi ses collègues sarrois du vol d'un véhicule, quelques heures plus tôt lors d'un cambriolage au Luxembourg.

Les forces d'intervention de la police du nord de la Sarre, alertées par la suite, ont arrêté le véhicule avec trois occupants de sexe masculin à bord, peu après 11h à Nohfelden. La fouille des trois suspects a permis de retrouver des cagoules, des armes et des objets présumés volés, comme des bijoux et des pièces d'or.

En outre, le conducteur était sous l'influence de l'alcool. Après les arrestations, des mandats d'arrêt européens ont été émis et la voiture volée et d'autres preuves ont été saisies. Les suspects doivent être présentés à un juge ce jeudi. Ils feront l'objet d'une procédure pour vol à main armée en bande organisée. Le conducteur est aussi poursuivi pour conduite en état d'ivresse et sans permis.