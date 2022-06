Wells Fargo : Une banque américaine suspectée d'entretiens d’embauche truqués

Des cadres auraient mené des entretiens avec des personnes représentant la diversité, comme des femmes et des personnes de couleur, pour des postes promis à d’autres candidats.

Les autorités américaines ont ouvert une enquête pour déterminer si la banque Wells Fargo avait enfreint les lois en conduisant des entretiens d’embauche avec des femmes et des personnes issues des minorités pour des emplois déjà attribués, écrit jeudi, le New York Times .

Le quotidien a récemment rapporté les témoignages de plusieurs employés du groupe, actuels et anciens, affirmant que des cadres menaient des entretiens avec des personnes représentant la diversité, comme des femmes et des personnes non blanches, pour des postes promis à d’autres candidats. Il s’agissait surtout selon eux d’améliorer les statistiques sur les efforts effectués par la banque pour diversifier ses équipes, conformément à des engagements pris en 2020.

Excuses

Le patron de Wells Fargo, Charles Scharf, avait dû s’excuser en septembre 2020 pour avoir imputé l’absence de diversité dans les plus hauts rangs de son établissement à un manque de personnes noires qualifiées. Il était arrivé moins d’un an plus tôt à la tête de la banque pour redorer la réputation de l’établissement ternie par un retentissant scandale de comptes fictifs et plusieurs autres affaires portant sur ses pratiques commerciales.