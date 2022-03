Une banque offre cinq ans de vacances à ses salariés

Un institut espagnol offre trois à cinq ans de congé avec 30 % du salaire et emploi garanti au retour.

Partir cinq ans et retrouver son poste au retour, c’est possible pour les salariés de BBVA. (dr)

Pendant ce temps, les travailleurs percevront 30 % de leur salaire. Ils gagneront au minimum 11 250 euros par an. Ils auront en principe leur emploi garanti à la fin de leurs années sabbatiques.

Ces dernières sont calculées sur la base de six semaines travaillées par année, alors que le congé sabbatique correspond à un revenu à 100 % durant environ un an et huit mois. Comme plusieurs banques espagnoles réduisent le nombre de leurs employés, l’idée de BBVA pourrait rapidement faire des émules.