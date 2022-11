Luxembourg : Une banque russe de la place obligée de licencier

LUXEMBOURG – La banque russe East-West United Bank, située dans la capitale, va se séparer de 32 à 44 personnes. Ses activités ont été très impactées par les conséquence de la guerre en Ukraine.

La banque est située boulevard Joseph II dans la capitale.

Les conséquences de l'invasion russe en Ukraine. Dans un communiqué transmis mercredi, l'Aleba indique la signature d'un plan social chez East-West United Bank, banque située boulevard Joseph II, dans la capitale. Installée depuis plus de 45 ans au Luxembourg, la banque russe spécialisée dans la gestion de patrimoine et les transactions pour les clients russophones connaît de grandes difficultés dans le contexte de guerre en Ukraine et des sanctions visant les intérêts russes en Europe.

«Afin d'assurer une existence durable et de protéger l'emploi dans la mesure du possible, EWUB doit adapter sa structure, y compris ses effectifs, à la baisse d'activité et de revenus et doit diminuer des effectifs par des licenciements collectifs», écrit le syndicat.

«Des négociations tendues»

Sur les 80 salariés, entre 32 et 44 vont donc perdre leur emploi. «Les négociations entre les syndicats et l’employeur ont été tendues, mais finalement un accord a été trouvé le 25 octobre», précise l'Aleba. Des mesures d'accompagnement sociales et des indemnisations seront notamment proposées aux personnes concernées.

Contactée, la banque n'avait pas encore répondu à nos sollicitations mercredi en fin d'après-midi.