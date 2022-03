Retour en enfance : Une bataille d’oreillers à 12 000 mètres d’altitude

Des passagers ont engagé une bataille d’oreillers avec un hôtesse alors que l’avion était en plein vol. Pour un court moment, tout l’avion est retombé en enfance.

En juin, lors d'un vol de la compagnie allemande Lufthansa entre Tel Aviv et Francfort, l'hôtesse distribue tranquillement les oreillers pour assurer un vol paisible à ses passagers. Mais une douzaine de touristes français ne l'entendent pas de cette oreille, qu'il n'ont aucune envie de reposer sur un quelconque coussin. Car plutôt que de s'assoupir, ces passagers réexpédient directement le colis à l'envoyeur. Par voie aérienne, forcément.

S'ensuit ce que le Guiness Book validera sans doute comme la plus haute bataille d'oreillers qui a jamais pris court. Avec la complicité hilare de la consentante hôtesse allemande.

On ne sait pas si le commandant de bord a été jaloux des applaudissements nourris qui saluèrent ce brillant oubli de la contenance qui sied traditionnellement aux hôtesses. Mais on n'est sûr qu'aucun steward ne s'est évacué sous l'assaut d'oreillers.