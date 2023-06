Une belle surprise vous attend sur la fiche de paie de juillet

Une famille avec un enfant et 81 000 euros de revenu dans l'année récupérera 620 euros.

Une mesure rétroactive

Le crédit d’impôt fera gagner 245 euros dans l’année à un célibataire sans enfant gagnant 36 000 euros par an, d’après des calculs du ministère des Finances validés par les partenaires sociaux. Un ménage monoparental à 50 000 euros par an récupérera 450 euros, tandis qu’une famille avec un enfant aux revenus cumulés de 81 000 euros percevra 620 euros de plus.