Olivier Perrin – «Une belle vitrine pour tous les joueurs»

Olivier Perrin et le FC Metz affronteront Sochaux, samedi, en lever de rideau de la finale de la Coupe de France.

Olivier Perrin : D’abord, un bon tirage car les premiers tours étaient largement à notre portée. Après, la qualité et le talent de l'équipe. Quelle est la force de votre équipe? Les joueurs qui la composent vivent et évoluent ensemble depuis de nombreuses saisons. Souvent, lorsqu’une équipe réussit, elle puise sa force dans le collectif. C’est notre cas.

On dit que dans les générations qui arrivent en finale de Gambardella, il y a plus de joueurs qui sortent pro. Mais si on y regarde de près, cela est loin d’être le cas. Cela reste néanmoins une belle vitrine pour tous les joueurs.