Football américain : Une bière glorifie Tom Brady avant la finale

Le 53e Super Bowl se disputera dans la nuit de dimanche à lundi. Pour l'occasion, Samuel Adams va brasser une mousse en hommage à la star des New England Patriots.

La face avant de cette édition limitée représente une chèvre. Ce symbole fait référence au surnom fréquemment donné à Tom Brady dans le milieu du football américain: le «GOAT» (Greatest of all time). Sur la face arrière, on peut lire le slogan «Too Old, Too Slow, Still here» En français dans le texte: «Trop vieux, Trop lent, Toujours là».