Luxembourg : Une bijouterie braquée à Differdange, un suspect en fuite

Le centre-ville de Differdange a été le théâtre d'un violent braquage, a annoncé la police mardi. Le «hold-up» a eu lieu dans une bijouterie de l'avenue Charlotte, aux alentours de 16h50. Rien n'a été précisé pour l'instant sur l'arme utilisée et l'éventuel butin. Deux employés ont été légèrement blessés.

Un appel à témoins lancé

En début de soirée, un appel à témoins a été lancé, alors que la chasse à l'homme a commencé pour retrouver l'agresseur qui s'est enfui à pied. La police recherche un homme à la peau blanche, âgé d'une soixantaine d'années, qui s'exprime en allemand et en français. Il mesure environ 1,80 m et est de corpulence moyenne, avec des cheveux noirs rasés et une barbe de trois jours.