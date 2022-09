Chimie «verte»: Une bioraffinerie «unique au monde» inaugurée en Moselle

«Les clients tapent à la porte, on espère livrer les premiers lots de produits d'ici la fin de l'année», a déclaré le directeur général et cofondateur d'Afyren, Nicolas Sordet, lors d'une visite de l'installation flambant neuve. Afyren prévoit de produire 16 000 tonnes par an d'acides organiques d'ici deux ans, produits à partir de matériaux biosourcés, en l'occurrence des résidus de betteraves à sucre, notamment la pulpe et la mélasse.