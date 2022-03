Une blogueuse cubaine prétend avoir été frappée par la police

La plus célèbre blogueuse de Cuba, Yoani Sánchez, a affirmé samedi avoir été frappée et détenue la veille au soir par des policiers en civil. «Ils m’ont frappée et m’ont forcée à entrer la tête la première dans une voiture.Jamais ils ne m’ont donné d’explications, mais il était clair qu’il ne voulait pas que je participe à une marche de jeunes contre la violence», écrit Mme Sanchez, 34 ans, sur son blog «Generación Y», critique du pouvoir cubain de Raúl Castro et qui lui a valu plusieurs prix.