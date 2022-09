En Allemagne : Une BMW immatriculée au Luxembourg impliquée dans une folle course poursuite

La police de Sarrebruck-Burbach a été informée par un témoin d'une course de voitures illégale sur les autoroutes BAB 8 et BAB 620, vendredi après-midi en Allemagne. Vers 17h30, une Golf blanche immatriculée dans le district de Sarrebruck et une BMW bleue immatriculée au Luxembourg auraient roulé à une vitesse très excessive sur l'autoroute BAB 8 puis sur la BAB 620, se dépassant à plusieurs reprises par la gauche et par la droite.