Trophée : Une boîte de luxe pour la Coupe du Monde

La maison Vuitton a été choisie par la FIFA pour abriter le précieux trophée remis aux vainqueurs le 11 juillet prochain. L'écrin était présenté ce mardi par Naomi Campbell.

Le trophée de six kilos et 36 cm se devait d'être protégé dans un écrin à la hauteur de sa valeur tant financière (il est tout en or) que sportive. C'est Vuitton qui a été mandaté pour concevoir une boîte spéciale.