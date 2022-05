Cambodge : Une bombe de la guerre du Vietnam refait surface en face du Palais royal

L’engin explosif, vieux de plus d’un demi-siècle, a été retrouvé lors de travaux de dragage au point de jonction d’une rivière avec le Mékong, en plein centre de Phnom Penh.

Une bombe de fabrication américaine contenant une charge explosive de plus de 500 kilogrammes et datant de l’époque de la guerre du Vietnam a été retirée des eaux, jeudi, en face du Palais royal cambodgien, à Phnom Penh, au point de jonction d’une rivière, le Tonlé Sap, avec le Mékong, a annoncé un responsable du déminage.

Des millions de bombes larguées par les États-Unis

Les États-Unis ont largué des millions de bombes sur le Cambodge et le Laos pendant la guerre du Vietnam dans les années 1960 et 1970, afin de tenter d’y frapper des bases des forces communistes. Les effets de ces bombardements se font encore sentir de nos jours.

Environ 20 000 Cambodgiens ont été tués ces quatre dernières décennies après avoir marché sur des mines terrestres et autres munitions non explosées. Deux fois plus de personnes ont été blessées, beaucoup ayant perdu leurs jambes. Le royaume du Cambodge s’est engagé à éliminer toutes les mines et les munitions non explosées d’ici à 2025.