Gloups!: Une boule de cette glace vous coûtera... 5 800 euros

Avec l'arrivée des beaux jours et des températures plus élevées, chacun a des envies de glace. Chocolat, vanille, pistache, citron, framboise... Les parfums traditionnels ont toujours la cote même si les goûts plus originaux se font désormais une place dans les bacs des glaciers.

Un plaisir pour lequel il faut rarement se ruiner... Sauf si vous optez pour la glace la plus chère du monde, vendue par la marque japonaise Cellato. Selon le Guinness des records, une boule de Byakuya - nuit blanche en japonais - vous coûtera 873 400 yens, soit plus de 5 800 euros. Sans surprise, le coût s'explique par le caractère extraordinaire des ingrédients qui la composent, notamment la truffe blanche cultivée à Alba, en Italie, vendue quelque 13 400 euros le kg. On retrouve également du Parmigiano Reggiano d'exception et du lie de saké.