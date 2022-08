Bande dessinée: Une boule rouge génère un paquet d'ennuis

Rien ne s'explique de manière rationnelle dans «Bertille & Bertille». Grand Angle

Le titre «Bertille & Bertille» fait référence aux deux personnages principaux: d’un côté le commissaire Bertille, flic bourru et colérique ; de l’autre Bertille Des Charonnes, 22 ans, riche orpheline insouciante. La rencontre entre les deux personnages que tout oppose se fait autour d’une mystérieuse boule rouge qui atterrit dans un champ.

D’où sort cette boule, en quelle matière est-elle? Les enquêteurs n’ont que des questions sans réponse et surtout, ne parviennent pas à se débarrasser de l’objet, même à coups d’explosifs. Pire, la sphère grossit chaque jour! Dans cette France de 1927 qui tente de se remettre de la grande guerre, la police a déjà assez d’ennuis avec «les menaces bolchéviques». Le commissaire Bertille, quant à lui, fait face à un collègue qui veut sa peau et à un préfet furieux après qu’il a laissé échapper un petit délinquant. La jeune Bertille, un peu paumée et en quête d’adrénaline, pourrait finalement lui donner un coup de main.

Une forme de tendresse

«Dans un monde très normé, l’inattendu se fait de plus en plus rare. J’ai sans doute une nostalgie de cela», relève Éric Stalner, scénariste et dessinateur, cité par l’éditeur. La boule rouge peut symboliser de nombreux périls, chacun voyant ce qui menace son propre monde. L’album donne à réfléchir sur les aléas de notre société, où tout ne n’explique pas de manière rationnelle.

Malgré le danger évident, l’album séduit par une forme de tendresse, du fait des rebondissements du scénario. «J’avais fait précédemment des albums assez durs et là, j’avais envie de douceur, de naïveté», reprend l’auteur. Le scénario mi-fantastique mi-poétique est porté par un dessin des plus originaux. Tout l’album est composé dans de riches tons de gris, surmontés par la seule couleur rouge. Celle-ci apparaît çà et là sur un vêtement, une voiture, des lèvres, et bien sûr la fameuse boule. «Bertille & Bertille» est un bel album, mais aussi un bel objet.

• «Bertille & Bertille». Éric Stalner. Grand Angle, 19,90 euros.