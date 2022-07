«Je veux juste rentrer vivante à la maison» : Une boxeuse supplie son entraîneur d’arrêter le combat

Une scène assez incroyable s'est déroulée ce week-end, à San Antonio (États-Unis), lors d'un combat féminin. Outrageusement dominée par l’Américaine Jessica McCaskill (détentrice des titres WBA, WBC, IBF, WBO, IBO et The Ring des poids welters), la Mexicaine Alma Ibarra a purement et simplement supplié son entraîneur de mettre un terme au combat.