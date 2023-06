Une Britannique ira en prison pour avoir avorté trop tard

Photo d’illustration/Getty Images via AFP

La pilule abortive consiste en réalité en deux médicaments successifs: la Mifépristone qui stoppe la grossesse (ci-dessus) et le misoprostol qui provoque une fausse couche.

Une Britannique a été condamnée lundi à 28 mois de prison pour avoir menti aux médecins et avorté après le délai légal autorisé. La femme de 44 ans, déjà mère de trois enfants avant de tomber enceinte en 2019, avait reçu une pilule pour avorter lors du confinement en 2020, après avoir menti sur l’avancée de sa grossesse.

En Angleterre, au pays de Galles et en Écosse, les femmes enceintes peuvent avorter jusqu’à la 24e semaine de grossesse. Or, selon les informations qu’elle avait données, les services d’avortement qu’elle avait contactés avaient estimé qu’elle était enceinte de sept semaines et lui avaient donc envoyé les deux pilules qui permettent l’avortement médicamenteux.