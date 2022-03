New York : Une brochette de Cendrillon

De nombreuses stars se sont pressées au bal annuel organisé par Vogue au Metropolitan Museum.

Avec la cérémonie des Oscar, le gala du Met est le rendez-vous le plus couru des vedettes. Par dizaines, elles ont foulé le tapis rouge dans des tenues sensationnelles pour répondre à l’invitation d’Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue.

Toutes ces Cendrillon se voulaient la plus belle. Surprise! Jennifer Lopez a gagné. Pour une fois, elle n’avait pas l’air d’une femme de ménage endimanchée. Parmi ces dames, Eva Longoria et Demi Moore, bien qu’accros à leur époux, sont venues toutes seules...

Jude Law et Sienna Miller, absolument sublimes pour leur première sortie mondaine, ont ravi la palme du couple le plus sexy à Justin Timberlake et Jessica Biel.