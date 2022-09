Vitesse «ahurissante» : Une bulle de gaz ultrarapide s'est formée dans notre galaxie

Des astronomes ont observé l'apparition fugitive d'une bulle de gaz circulant à des vitesses «ahurissantes» autour du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie, selon une étude scientifique parue jeudi. La détection de cette bulle, dont la durée de vie n'a pas dépassé quelques heures, pourrait fournir des informations sur le comportement des trous noirs. Ces objets astronomiques sont d'autant plus mystérieux qu'ils sont littéralement invisibles, leur force de gravitation étant telle que même la lumière ne peut s'en échapper.

Un signal «très surprenant»

Cette bouffée d'énergie, jugée similaire aux tempêtes solaires du Soleil, a projeté une bulle de gaz à toute vitesse autour du trou noir, selon l'étude parue dans la revue Astronomy and Astrophysics. Le phénomène observé pendant environ une heure et demie a permis de calculer que la bulle de gaz effectuait une orbite complète du trou noir en seulement 70 minutes, et donc à une vitesse équivalent à 30% de celle de la lumière, qui va à 300 000 km par seconde. Une vitesse qui «défie l'imagination», selon M. Wielgus