Football : Une cadre claque la porte: crise en vue chez les Bleues

La capitaine de l'équipe de France féminine Wendie Renard a annoncé vendredi «prendre du recul» par rapport aux Bleues et ne pas vouloir participer au Mondial (20 juillet-20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande) dans les conditions actuelles.

Wendie Renard a une relation difficile avec la sélectionneuse Corinne Diacre. AFP

«J'aime la France plus que tout (...) mais je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau», a écrit sur les réseaux sociaux la défenseuse de Lyon, qui compte 142 sélections avec les Bleues.

«C'est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C'est avec le cœur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l'Equipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans de telles conditions. Mon visage peut masquer la douleur mais le cœur, lui, souffre... et je n'ai plus envie de souffrir», a développé la joueuse de 32 ans dans un message posté sur Instagram et Twitter.

Cette annonce est un coup de tonnerre pour le football féminin français, à seulement cinq mois d'une Coupe du monde où les Bleues espèrent décrocher leur premier titre international.

Demi-finalistes malheureuses à l'Euro l'été dernier, les Françaises ont vécu plusieurs mois mitigés depuis le début de saison, avec notamment deux défaites marquantes en octobre en Allemagne (2-1) et en Suède (3-0), deux concurrentes en vue du titre planétaire. Emmenées par Renard, les Bleues, ont timidement relevé la tête en remportant ces derniers jours le Tournoi de France, une épreuve amicale, contre des nations réputées plus faibles: le Danemark (1-0), l'Uruguay (5-1) et la Norvège (0-0).

Une relation complexe avec Diacre

Si elle ne précise pas clairement les raisons de son départ, Renard ouvre un nouveau chapitre dans sa relation complexe avec la sélectionneuse Corinne Diacre, qui avait retiré le brassard de capitaine à la Martiniquaise à son arrivée en 2017, avant de le lui rendre en septembre 2021.

Ces derniers jours, Renard avait par exemple reconnu qu'il était compliqué de se lancer dans l'expérimentation d'un nouveau système tactique en raison du manque de «temps» en sélection, allant à l'encontre des choix de Corinne Diacre, qui assumait elle une «revue d'effectif» et des «essais» multiples à quelques mois du Mondial.

Diacre a par ailleurs écarté de longue date d'anciennes joueuses emblématiques partenaires de Renard à Lyon, comme Eugénie Le Sommer et Amandine Henry.