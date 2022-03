Football- France : Une cagnotte pour éviter la relégation de Nancy

Rétrogradé administrativement en National 1, Nancy a besoin de huit millions d'euros pour être repêché. Ses supporters ont lancé une cagnotte qui peine à décoller.

Longtemps menacé de relégation, Nancy a terminé son championnat de L2 à la 14e place, l'ancienne lanterne rouge évitant de justesse la chute en National 1, l'échelon inférieur. Sauvé sportivement sur le terrain, le club lorrain n'a en revanche pas trouvé grâce devant la Direction nationale du contrôle et de gestion (DNCG), qui l'a rétrogradé en National pour ne pas avoir présenté de comptes équilibrés. Sochaux a lui aussi été relégué administrativement pour les mêmes raisons.

Pour Nancy, qui n'a pas suffisamment réduit son train de vie depuis sa relégation en Ligue 2 en 2017, le trou financier dépasserait les huit millions d'euros. Afin d'apporter leur contribution, un groupe de fans n'a pas hésité à lancer une cagnotte participative. «Un club comme le nôtre, aussi historique qu'il soit, ne doit pas disparaître, ne doit pas sombrer. On vit des moments difficiles, c'est pourquoi nous devons tous être ensemble et montrer tout notre soutien et notre amour pour notre club», peut-on ainsi lire sur la page de la cagnotte Leetchi.