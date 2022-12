A New York: Une cambrioleuse arrêtée sous le sapin de Robert De Niro

À New York : Une cambrioleuse arrêtée sous le sapin de Robert De Niro

Il s'agissait de la résidence de Robert de Niro, le célèbre acteur américain né à New York et connu pour ses rôles dans des films mettant en scène sa ville, comme Taxi Driver ou Mean Streets. Les policiers sont entrés et «ont découvert la femme à l'intérieur du salon» en pleine «tentative de subtiliser des biens», a ajouté le porte-parole.