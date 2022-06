Vol au Luxembourg : Une cambrioleuse en fuite, la police à ses trousses

STADTBREDIMUS - La police recherche activement une trentenaire, potentielle complice d’un cambriolage qui s’est déroulé en fin de matinée à Stadtbredimus.

Un cambriolage a eu lieu ce jeudi matin vers 11h à Stadtbredimus. Si un des auteurs a pu être interpelé, sa probable complice court toujours et la police s’est lancée à sa poursuite, avec l’appui d’un hélicoptère et de chiens.

La suspecte est une femme âgée entre 30 et 35 ans, de taille moyenne, portant un tee-shirt blanc et un pantalon noir. La police déconseille de prendre des autostoppeurs dans la zone et recommande de contacter le 113 en cas de besoin.